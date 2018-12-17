Самое счастливое место на планете и самый популярный смайл. Отчет Instagram о 2018 годе

17 декабря, 2018, 17:58

Социальная сеть Instagram опубликовала отчет за 2018 год: названы самые популярные смайлы, фильтры, хэштеги и геолокации

Об этом говорится на сайте соцсети.

Если верить пользователям Instagram, самое счастливое место на планете находится в Токио - это Диснейленд. Под фотографиями, сделанными в этом парке развлечений, пользователи сети поставили больше всего положительных смайлов.

Также пользователи Instagram за год поставили 14 млрд сердечек различным публикациям, а из фильтров чаще всего пользовались маской, которая помещает на глаза сердечки.

Среди социально значимых хештегов в 2018-м лидируют #metoo, #timesup и # marchforourlives.

А еще в тренды попал танцевальный флешмоб #inmyfeelingschallenge, согласно правилам которого нужно было выйти из машины на ходу и станцевать под песню Drake.