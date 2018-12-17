Самое счастливое место на планете и самый популярный смайл. Отчет Instagram о 2018 годе
17 декабря, 2018, 17:58
Также пользователи Instagram за год поставили 14 млрд сердечек различным публикациям, а из фильтров чаще всего пользовались маской, которая помещает на глаза сердечки.
Социальная сеть Instagram опубликовала отчет за 2018 год: названы самые популярные смайлы, фильтры, хэштеги и геолокации
Об этом говорится на сайте соцсети.
Если верить пользователям Instagram, самое счастливое место на планете находится в Токио - это Диснейленд. Под фотографиями, сделанными в этом парке развлечений, пользователи сети поставили больше всего положительных смайлов.
Также пользователи Instagram за год поставили 14 млрд сердечек различным публикациям, а из фильтров чаще всего пользовались маской, которая помещает на глаза сердечки.
Среди социально значимых хештегов в 2018-м лидируют #metoo, #timesup и # marchforourlives.
А еще в тренды попал танцевальный флешмоб #inmyfeelingschallenge, согласно правилам которого нужно было выйти из машины на ходу и станцевать под песню Drake.
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