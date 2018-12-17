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С 2014 года на Донбассе погибли 70 пограничников

С начала военных действий на Востоке Украины погибло 70 пограничников

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В общем почти 20 тыс. пограничников приняли участие в противодействии российской агрессии в Донецкой и Луганской областях, 431 из них получили ранения, а 5 до сих пор считают без вести пропавшими.

Всего пограничники Донецко-Луганского управления оформили через КПВВ почти 13 млн человек. С начала 2018 года пограничники обнаружили более тысячи чужих и поддельных документов, 60 раз изымали оружие и задержали более 150 кг наркотических веществ.

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