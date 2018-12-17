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Россию обвиняют в финансировании политических партий Молдовы

Закончилось расследование по поводу финансирования фондом "Open Dialogue" политических партий Молдовы

Об этом сообщает Молдавское государственное информационное агентство.

В ходе расследования выяснили, что фонд "Open Dialogue" и его основательница россиянка Людмила Козловская финансировали политические партии Молдовы.

Комиссия пришла к выводу о том, что действия "Open Dialogue" носили характер диверсионных и представляли угрозу для государственной безопасности Республики Молдова", - говорится в сообщении.

Для дачи показаний были приглашены представители руководства Службы информации и безопасности, МВД, Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной прокуратуры, прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особых дел и Центральной избирательной комиссии, а также представители политических партий "Действие и солидарность" и "Платформа "Достоинство и Правда".

Как сообщалось ранее, появилась информация, что за протестами "желтых жилетов" во Франции стоит новоназначенный руководитель Главного разведывательного управления России Игорь Костюков.

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