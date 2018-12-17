Российские волонтеры передали 21 посылку украинским морякам в "Лефортово"

17 декабря, 2018, 21:53

Российские волонтеры и активисты передали украинскии пленным морякам в СИЗО "Лефортово" 21 передачу с продуктами и одеждой

Об этом сообщает активистка Виктория Ивлеева.

Активисты передали морякам сладкое, колбасные изделия, консервы, фрукты, молочные продукты, конверты с почтовыми марками, сигареты, мыло, футболки, одежду, обувь, зимнюю куртку.

Она отметила, что для раненых моряков в СИЗО "Матросская тишина" передали примерно такие же передачи.

Ивлеева отметила, что в СИЗО им вернули часть передачи от крымских татар, а именно: туалетную бумагу, гели для душа, стиральный порошок и мыло. В СИЗО это объяснили тем, что эти средства можно приобрести в киоске СИЗО.

Как сообщалось ранее, в Москве волонтеры передали украинским морякам по 16 кг пищи