Российские волонтеры передали 21 посылку украинским морякам в "Лефортово"
17 декабря, 2018, 21:53
Российские волонтеры и активисты передали украинскии пленным морякам в СИЗО "Лефортово" 21 передачу с продуктами и одеждой
Об этом сообщает активистка Виктория Ивлеева.
Активисты передали морякам сладкое, колбасные изделия, консервы, фрукты, молочные продукты, конверты с почтовыми марками, сигареты, мыло, футболки, одежду, обувь, зимнюю куртку.
Она отметила, что для раненых моряков в СИЗО "Матросская тишина" передали примерно такие же передачи.
Ивлеева отметила, что в СИЗО им вернули часть передачи от крымских татар, а именно: туалетную бумагу, гели для душа, стиральный порошок и мыло. В СИЗО это объяснили тем, что эти средства можно приобрести в киоске СИЗО.
Как сообщалось ранее, в Москве волонтеры передали украинским морякам по 16 кг пищи
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
- Сообщалось, что трое раненых моряков перевели из больницы в СИЗО, а затем появилась информация, что украинцев перевезли в Москву и предъявили обвинения.
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