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Россия снова наращивает военные силы на границе с Украиной, - Уолкер


фото: REUTERS
Россия возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной

Об этом сказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает в Тwitter журналист Терри Щульц.

"Курт Волкер подтверждает заявления Украины о том, что Россия снова наращивает силы на границе", - написала она.

Он также поддержал генсека НАТО Йенса Столтенберга, выразив благодарность Украине за "сдержанность" после атаки на Азовском море.

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