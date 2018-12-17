Россия снова наращивает военные силы на границе с Украиной, - Уолкер

17 декабря, 2018, 17:06

Россия возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной

Об этом сказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает в Тwitter журналист Терри Щульц.

"Курт Волкер подтверждает заявления Украины о том, что Россия снова наращивает силы на границе", - написала она.

Он также поддержал генсека НАТО Йенса Столтенберга, выразив благодарность Украине за "сдержанность" после атаки на Азовском море.