Россия снова наращивает военные силы на границе с Украиной, - Уолкер
17 декабря, 2018, 17:06
Россия возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной
Об этом сказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает в Тwitter журналист Терри Щульц.
"Курт Волкер подтверждает заявления Украины о том, что Россия снова наращивает силы на границе", - написала она.
Он также поддержал генсека НАТО Йенса Столтенберга, выразив благодарность Украине за "сдержанность" после атаки на Азовском море.
US @SpecRepUkraine Kurt Volker confirms #Ukraine 's claims that #Russia has again built up forces on the border. US and #NATO officials have been reluctant to publicly discuss their observations. pic.twitter.com/Hv8Ut3PRSI- Teri Schultz (@terischultz) 17 декабря 2018 г.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
- В Минобороны Украины заявили, что Россия разместила у границ с Украиной ракетные комплексы "Искандер".
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