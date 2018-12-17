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Россия перебрасывает в Крым десяток истребителей


фото: simferopol.bezformata
Москва развернет в оккупированном Крыму более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30м2

Об этом сообщают российские СМИ.

"22 декабря 2018 года более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30м2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО проведут перелет с аэродрома Крымск в Краснодарском крае на аэродром Бельбек в Республике Крым к своему месту постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

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