Россия перебрасывает в Крым десяток истребителей

17 декабря, 2018, 16:23

Москва развернет в оккупированном Крыму более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30м2

Об этом сообщают российские СМИ.

"22 декабря 2018 года более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30м2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО проведут перелет с аэродрома Крымск в Краснодарском крае на аэродром Бельбек в Республике Крым к своему месту постоянной дислокации", - говорится в сообщении.