Россия перебрасывает в Крым десяток истребителей
17 декабря, 2018, 16:23
Москва развернет в оккупированном Крыму более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30м2
Об этом сообщают российские СМИ.
"22 декабря 2018 года более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30м2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО проведут перелет с аэродрома Крымск в Краснодарском крае на аэродром Бельбек в Республике Крым к своему месту постоянной дислокации", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что россияне перебрасывают в Крым зенитно-ракетный дивизион "Панцирь-С" . США собираются отправить в Черное море военный корабль .
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Украины якобы планируют осуществить вооруженную провокацию на границе с аннексированым РФ Крымом до конца этого года.
По теме
1 декабря, 2018 Порошенко передал военным модернизированные истребители
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
1 декабря, 2018 Порошенко передал военным модернизированные истребители
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-