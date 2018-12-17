Раде предложили сделать 15 декабря Днем духовного единства
17 декабря, 2018, 22:37
На рассмотрение Верховной Рады внесли законопроект о праздновании Дня духовного единства Украины
Соответствующий законопроект №9407 размещен на сайте Рады.
Предлагается 15 декабря определить Днем духовного единства Украины и праздничным нерабочим днем.
Такое решение объясняют тем, что 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный Собор Украинской Православной Церкви, в результате которого создали Украинскую православную церковь и выбрали ее предстоятеля - митрополита Епифания.
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 года.
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