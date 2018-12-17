Раде предложили сделать 15 декабря Днем духовного единства

17 декабря, 2018, 22:37

На рассмотрение Верховной Рады внесли законопроект о праздновании Дня духовного единства Украины

Соответствующий законопроект №9407 размещен на сайте Рады.

Предлагается 15 декабря определить Днем духовного единства Украины и праздничным нерабочим днем.

Такое решение объясняют тем, что 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный Собор Украинской Православной Церкви, в результате которого создали Украинскую православную церковь и выбрали ее предстоятеля - митрополита Епифания.