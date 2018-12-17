Проведение нового Brexit-референдума нанесет "непоправимый ущерб", - Мэй

17 декабря, 2018, 18:24

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что проведение нового референдума о выходе страны из состава Европейского союза нанесет "непоправимый ущерб" политике правительства

Об этом сообщает Reuters .

Премьер-министр считает, что референдум "поставит под вопрос способность правительства действовать демократично".

Также Мэй уверена, что референдум будет способствовать разделению страны.

Ранее появилась информация о том, что высокопоставленные консерваторы без ведома Терезы Мэй готовят новый референдум по Brexit.

Как известно, Великобритания так и не смогла ратифицировать соглашение о Brexit. Голосование за этот документ должно было пройти 11 декабря, однако Мэй перенесла его на неопределенный срок.

Официально датой выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019.