Проведение нового Brexit-референдума нанесет "непоправимый ущерб", - Мэй
17 декабря, 2018, 18:24
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что проведение нового референдума о выходе страны из состава Европейского союза нанесет "непоправимый ущерб" политике правительства
Об этом сообщает Reuters .
Премьер-министр считает, что референдум "поставит под вопрос способность правительства действовать демократично".
Также Мэй уверена, что референдум будет способствовать разделению страны.
Ранее появилась информация о том, что высокопоставленные консерваторы без ведома Терезы Мэй готовят новый референдум по Brexit.
Как известно, Великобритания так и не смогла ратифицировать соглашение о Brexit. Голосование за этот документ должно было пройти 11 декабря, однако Мэй перенесла его на неопределенный срок.
Официально датой выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019.
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