Появились фото смертельной катастрофы Су-27 на Житомирщине

17 декабря, 2018, 08:02

Голландское издание опубликовало фото истребителя Су-27, который 15 декабря разбился на Житомирщине

Соответствующее фото опубликовал "Scramble Magazine" в Facebook.

"Scramble были предоставлены фотографии страшной катастрофы Су-27 в Украине, в которой погиб пилот. На снимке Су-27, бортовой номер 55, серийный номер 36911021308 с 831-й тактической авиационной бригады, находится в поле рядом с аэропортом Озерное", - говорится в публикации .

Впрочем, издание не уточняет, кто предоставил соответствующие фотографии.

Scramble magazine - это издание Голландского авиационного общества.