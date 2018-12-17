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Появились фото смертельной катастрофы Су-27 на Житомирщине

Голландское издание опубликовало фото истребителя Су-27, который 15 декабря разбился на Житомирщине

Соответствующее фото опубликовал "Scramble Magazine" в Facebook.

"Scramble были предоставлены фотографии страшной катастрофы Су-27 в Украине, в которой погиб пилот. На снимке Су-27, бортовой номер 55, серийный номер 36911021308 с 831-й тактической авиационной бригады, находится в поле рядом с аэропортом Озерное", - говорится в публикации .

Впрочем, издание не уточняет, кто предоставил соответствующие фотографии.

Scramble magazine - это издание Голландского авиационного общества.

  • Напомним, 15 декабря в Житомирские области во время плановых полетов разбился военный истребитель Су-27, пилот погиб.
  • Военная прокуратура сообщила, что погибшим летчиком был Александр Васильевич Фоменко.
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