Послы ЕС одобрили продолжение антироссийских санкций, - журналист
17 декабря, 2018, 12:44
Послы Евросоюза одобрили продолжение экономических санкций против России
Об этом сообщает журналист Рикард Йозвяк в Тwitter.
"Послы ЕС дали зеленый свет продолжению экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Это должно быть официально принято на этой неделе", - написал он.
EU ambs have now given green light to prolong the economic sanctions against #Russia for another six months. Should be official later this week. #Ukraine #Crimea- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 17 декабря 2018 г.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-Морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- В резолюции Европарламента говорится, что в связи с нападением РФ на украинские корабли в Керченском проливе ЕС должен продлить санкции против России.
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