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Послы ЕС одобрили продолжение антироссийских санкций, - журналист


фото: sputniknews
Послы Евросоюза одобрили продолжение экономических санкций против России

Об этом сообщает журналист Рикард Йозвяк в Тwitter.

"Послы ЕС дали зеленый свет продолжению экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Это должно быть официально принято на этой неделе", - написал он.

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