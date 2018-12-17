Послы ЕС одобрили продолжение антироссийских санкций, - журналист

17 декабря, 2018, 12:44

Послы Евросоюза одобрили продолжение экономических санкций против России

Об этом сообщает журналист Рикард Йозвяк в Тwitter.

"Послы ЕС дали зеленый свет продолжению экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Это должно быть официально принято на этой неделе", - написал он.