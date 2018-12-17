Никакого обмена, только освобождение, - Геращенко о захваченных РФ украинских моряках

17 декабря, 2018, 13:52

Украина требует не обмена, а немедленного освобождения захваченных Россией бля Керченского пролива моряков

Об этом заявила первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, сообщает Еспресо.TV .

"Для нас очевидно следующее первое - наши моряки являются военнопленными, согласно Женевских конвенций, поэтому никаких судилищ над военнопленными быть не может. Мы требуем никакого не обмена, ничего подобного, а немедленного освобождения. Освобождения украинских моряков. Это позиция не только Украины, но и всего цивилизованного мира", - заявила она.