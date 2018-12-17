Никакого обмена, только освобождение, - Геращенко о захваченных РФ украинских моряках
17 декабря, 2018, 13:52
Украина требует не обмена, а немедленного освобождения захваченных Россией бля Керченского пролива моряков
Об этом заявила первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, сообщает Еспресо.TV .
"Для нас очевидно следующее первое - наши моряки являются военнопленными, согласно Женевских конвенций, поэтому никаких судилищ над военнопленными быть не может. Мы требуем никакого не обмена, ничего подобного, а немедленного освобождения. Освобождения украинских моряков. Это позиция не только Украины, но и всего цивилизованного мира", - заявила она.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-Морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
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