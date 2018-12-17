 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Никакого обмена, только освобождение, - Геращенко о захваченных РФ украинских моряках


фото: rada.gov.ua
Украина требует не обмена, а немедленного освобождения захваченных Россией бля Керченского пролива моряков

Об этом заявила первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, сообщает Еспресо.TV .

"Для нас очевидно следующее первое - наши моряки являются военнопленными, согласно Женевских конвенций, поэтому никаких судилищ над военнопленными быть не может. Мы требуем никакого не обмена, ничего подобного, а немедленного освобождения. Освобождения украинских моряков. Это позиция не только Украины, но и всего цивилизованного мира", - заявила она.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать