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НБУ выпустит банкноту 100 грн образца 1918 года. Уже есть ее фото

Национальный банк Украины выпустит сувенирную неплатежную банкноту "Сто гривень" по образцу банкноты соответствующего номинала, введенной в обращение 17 октября 1918 года

Об этом сообщает сайт НБУ.

"Эта сувенирная банкнота создана по случаю 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 гг. и введения в обращение первых украинских бумажных денег", - говорится в сообщении.

Нацбанк напомнил, что весной 1918 года украинское правительство приняло сменить название отечественных денег с "рублей" на "гривни", чтобы подчеркнуть преемственность традиций государства со времен Киевской Руси.

Банкноту номиналом 100 грн разработал и выполнил Георгий Нарбут. На ней изображен большой пышный венок из цветов, плодов, овощей, пшеницы. По сторонам изображены женщина в национальном костюме со снопом пшеницы и серпом в руке и человек в фартуке, опирающийся на молот, обвитый лавром. Надписи обратной стороны заключены в большой картуш из растительно-плодового орнамента, а по сторонам - декоративные колонны. Завершает композицию трезубец в лавровом венке.

Купюра 100 грн была наиболее ценной по состоянию на 1918 год.

Сувенирная банкнота "Сто гривень" изготовлена на бумаге с водяным знаком (изображение трезубца) в размерах 80×170 мм. Стилизованные изображения украинских флагов под ультрафиолетовым светом приобретают желто-голубое свечение. Тираж сувенирной банкноты - 100 тыс. единиц. Сувенирная банкнота не является платежным средством.

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