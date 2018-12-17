Нацбезопасность, мораторий на землю, энергетика: Парубий сообщил, что Рада рассмотрит до Нового года

17 декабря, 2018, 11:57

На текущей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит вопрос нацбезопасности, моратория на продажу земли, энергетические вопросы и закон о частных детективах

Об этом сообщил во время согласительного совета глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает Еспресо.TV .

"Традиционно есть предложение, чтобы первый блок, с которого начнем пленарную неделю, это был блок вопросов нацбезопасности и обороны. Аппарат отобрал те вопросы, которые должны объединить зал и которые должны получить поддержку в зале. Также предлагается во вторник включить в повестку дня сессии все вопросы о продлении моратория на землю сельскохозяйственного назначения. Для того чтобы во вторник могли включить, в среду на комитете рассмотреть и в четверг чтобы мы смогли все вопросы, касающиеся моратория на землю, рассмотреть одним блоком", - сказал Парубий.

Во вторник планируется также закон о частной детективной деятельности, в среду - ратификация, в четверг - 2 блока вопросов.

"Первый блок - это вопрос энергетического комплекса. Домбровский на предыдущем согласительном совете подчеркивал, что этот блок сформирован. Это блок из пяти вопросов, которые согласованы, были промониторены и имеют поддержку по фракциям. После этого предлагается блок аграрной политики. И предлагается, чтобы в блоке поставили вначале все вопросы, касающиеся моратория на землю. Мы должны все вопросы, касающиеся этой сферы, рассмотреть и принять решение. К Новому году это будет фактически заключительное пленарное заседание Верховной Рады ", - сказал Парубий.