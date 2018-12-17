Минэкологии предлагает запретить выступления диких животных в цирках
Об этом сообщил глава ведомства Остап Семерак на своей странице в социальной сети Facebook.
"Как министр экологии, считаю неприемлемым такое использование животных и выступаю против популяризации в обществе жестокого обращения с ними. Соответствующие нормы содержатся в проекте закона, который мы представили на рассмотрение Кабинета министров Украины", - отметил Семерак.
Проект разработан Минприроды, поддержанный Минкультуры и министром Евгением Нищуком.
Напомним, что в начале 2017 года в Украине рассматривали законопроект, который полностью бы запретил выступления животных в цирках из-за издевательств. Тогда дрессировщики и многие владельцы цирков были недовольны этой инициативой.
Выступления диких животных в цирках запрещены в Австрии, Нидерландах, Бельгии, Великобритании. В Боливии, Греции, Дании запрещены цирковые выступления и диких, и домашних животных.
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