Минэкологии предлагает запретить выступления диких животных в цирках

17 декабря, 2018, 20:37

Министерство экологии Украины инициирует запрет на использование диких животных в цирках и введение административной ответственности за такие действия

Об этом сообщил глава ведомства Остап Семерак на своей странице в социальной сети Facebook.

"Как министр экологии, считаю неприемлемым такое использование животных и выступаю против популяризации в обществе жестокого обращения с ними. Соответствующие нормы содержатся в проекте закона, который мы представили на рассмотрение Кабинета министров Украины", - отметил Семерак.

Проект разработан Минприроды, поддержанный Минкультуры и министром Евгением Нищуком.

Напомним, что в начале 2017 года в Украине рассматривали законопроект, который полностью бы запретил выступления животных в цирках из-за издевательств. Тогда дрессировщики и многие владельцы цирков были недовольны этой инициативой.

Выступления диких животных в цирках запрещены в Австрии, Нидерландах, Бельгии, Великобритании. В Боливии, Греции, Дании запрещены цирковые выступления и диких, и домашних животных.