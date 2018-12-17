Музей сгорел, но им можно “пройтись”. Google создал виртуальный тур по музею Бразилии
Об этом пишет Bird in flight .
Напомним, в сентябре 2018-го Национальный музей Бразилии в Рио-де-Жанейро сгорел . Там находилось около 20 млн ценных экспонатов, в том числе древнейший скелет, найденный в Южной Америке, кости динозавров, египетские и индейские артефакты.
По информации бразильского канала Globo, значительная часть коллекции музея уничтожена.
В 2016 году интернет-платформа Google Arts & Culture начала сотрудничать с музеем, чтобы любой в любой точке мира мог увидеть древние артефакты, которые хранились там.
Теперь посетить музей можно виртуально с помощью изображений Street View .
"Достижения в области технологий, такие как снимки с высоким разрешением, фотограмметрия, лазерное 3D-сканирование, виртуальная и дополненная реальность, не только внедрили новые формы искусства, но и помогли нам сохранить ценное мировое наследие. Изображение не заменят потерянного, но они позволят нам его запомнить ", - говорит руководитель программы Шанс Кугенур.
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