Могерини призвала освободить пленников Кремля
Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции по итогам 5-го заседания Совета Ассоциации ЕС-Украина, сообщает Укринформ.
"Мы будем делать упор снова и снова - мы не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Мы осуждаем милитаризацию Крымского полуострова, которая продолжается. Мы призываем к немедленному освобождению всех украинских граждан, которые были незаконно арестованы в Крыму и в России, включая Олега Сенцова, который на прошлой неделе был удостоен премии имени Сахарова в Европейском парламенте", - заявила Верховный представитель ЕС.
Она подчеркнула, что Евросоюз полностью поддерживает независимость Украины, ее суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ, и подчеркивает необходимость полного выполнения Минских соглашений.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины. Рада ввела военное положение в 10 областях Украины.
- Появился полный список 24 пленных украинских моряков. 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали всех захваченных в плен украинских моряков.
- Главы МИД стран "Вышеградской четверки" - Венгрии, Польши, Чехии и Словакии - поддержали Украину при обсуждении нападения России в районе Керченского пролива. 97 европарламентариев призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам Могерини и правительства ЕС к санкциям против РФ .
- Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Блокирование Россией Керченского пролива привело к кораблекрушениям. Агрессию РФ в Керченском проливе осудили 34 страны Международной морской организации.
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