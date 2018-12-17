Могерини призвала освободить пленников Кремля

17 декабря, 2018, 15:52

Высокий Представитель ЕС Федерика Могерини в очередной раз призвала Российскую Федерацию освободить режиссера Олега Сенцова и всех политических заключенных, которые были захвачены в Украине

Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции по итогам 5-го заседания Совета Ассоциации ЕС-Украина, сообщает Укринформ.

"Мы будем делать упор снова и снова - мы не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Мы осуждаем милитаризацию Крымского полуострова, которая продолжается. Мы призываем к немедленному освобождению всех украинских граждан, которые были незаконно арестованы в Крыму и в России, включая Олега Сенцова, который на прошлой неделе был удостоен премии имени Сахарова в Европейском парламенте", - заявила Верховный представитель ЕС.

Она подчеркнула, что Евросоюз полностью поддерживает независимость Украины, ее суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ, и подчеркивает необходимость полного выполнения Минских соглашений.