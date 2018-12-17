Microsoft научила искусственный интеллект выращивать огурцы. Уже вышло лучше, чем в огородников

17 декабря, 2018, 15:59

Компания Microsoft выиграла конкурс Autonomous Greenhouse Challenge голландского Университета Вагенинген на лучший искусственный интеллект для выращивания огурцов

Об этом пишет VentureBeat .

Известно, что команда Sonoma вырастила более 50 кг огурцов на квадратный метр.

Также в сообщении говорится, что в соревновании, которое началось в конце августа, приняли участие Microsoft, Intel, Tencent, команда из сотрудников компаний Delphy и AgroEnergy.

Кроме того, была команда из ученых и разработчиков и команда огородников, которые не использовали технологии искусственного интеллекта.

По условиям, конкурсанты должны были соревноваться с опытными огородниками, создав разумные теплицы, которые следят за подачей воды, воздуха, тепла и света.

Впрочем по результатам конкурса команда огородников заняла второе место по количеству овощей.

Microsoft опередила их и по объему чистой прибыли, и по экологичности технологий, хотя для выращивания овощей люди все же потратили меньше электроэнергии, чем роботы.