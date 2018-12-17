Лавров рассказал, почему Кремль не признает "ДНР" и "ЛНР"

17 декабря, 2018, 11:56

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Россия потеряет остальную Украину, если признает так называемые "ДНР" и "ЛНР"

Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему Россия не признает так называемые "ДНР" и "ЛНР", передает "ТАСС".

"Вы хотите признать "ЛНР" и "ДНР"? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?", - заявил он.

Лавров сказал, что украинский режим имеет все черты неонацистского.

"Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе", - сказал министр.

Он также добавил, что внутренние проблемы Украины "гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ЛНР и ДНР".

Также Лавров заявил, что Россия не будет вести войну с Украиной.

"Я считаю, что минским договоренностям альтернативы нет. Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю", - сказал Лавров.