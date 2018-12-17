Лавров рассказал, почему Кремль не признает "ДНР" и "ЛНР"
Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему Россия не признает так называемые "ДНР" и "ЛНР", передает "ТАСС".
"Вы хотите признать "ЛНР" и "ДНР"? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?", - заявил он.
Лавров сказал, что украинский режим имеет все черты неонацистского.
"Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе", - сказал министр.
Он также добавил, что внутренние проблемы Украины "гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ЛНР и ДНР".
Также Лавров заявил, что Россия не будет вести войну с Украиной.
"Я считаю, что минским договоренностям альтернативы нет. Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю", - сказал Лавров.
- Ранее сообщалось, что Лавров заявил, что Украина якобы планирует осуществить вооруженную провокацию на границе с аннексированным РФ Крымом до конца этого года.
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