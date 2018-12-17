Киевские школьники написали более 1000 писем украинским пленным морякам

17 декабря, 2018, 16:29

Ученики более 20 школ Киева написали письма и нарисовали рисунки украинским морякам, которых удерживает Россия

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

"Из текстов видно, как глубоко и личностно они (школьники - Ред.) воспринимают эту ситуацию, отождествляя себя с нашими моряками. Надеюсь, эти письма и рисунки придадут сил и вдохновят наших ребят - ведь на них смотрит вся страна!", - отметил нардеп.

Отправкой писем к адресатам займется городской совет.

"Интересно, каким будет лицо работников СИЗО "Лефортово", когда они увидят такое количество", - отметил Белоцерковец.