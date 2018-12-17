Киевские школьники написали более 1000 писем украинским пленным морякам
17 декабря, 2018, 16:29
Ученики более 20 школ Киева написали письма и нарисовали рисунки украинским морякам, которых удерживает Россия
Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Белоцерковец в Facebook.
"Из текстов видно, как глубоко и личностно они (школьники - Ред.) воспринимают эту ситуацию, отождествляя себя с нашими моряками. Надеюсь, эти письма и рисунки придадут сил и вдохновят наших ребят - ведь на них смотрит вся страна!", - отметил нардеп.
Отправкой писем к адресатам займется городской совет.
"Интересно, каким будет лицо работников СИЗО "Лефортово", когда они увидят такое количество", - отметил Белоцерковец.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-