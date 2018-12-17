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Куркова избрали главой украинского ПЕН-центра


фото: Facebook Ігоря Козловського
Украинского писателя Андрея Куркова избрали главой украинского ПЕН-центра

Об этом сообщают в социальных сетях.

Собрание руководства ПЕН-центра состоялось в понедельник, 17 декабря. Андрей Курков заменит на посту руководителя ПЕН-центра Николая Рябчука.

Андрей Курков - украинский писатель, журналист, киносценарист. Все свои ранние произведения Курков писал на русском. Курков является автором более 20 книг, среди которых как взрослые романы, так и сказки для детей. Курков также является автором более 20 сценариев для художественных и документальных фильмов. Русскоязычное издание его популярного романа "Пикник на льду" было продано в Украине тиражом 150 000 экземпляров.

Книги Куркова переведены на 36 языков. Больше всего книг переведены на немецкий (для Австрии, Германии, Швейцарии). Также большое количество его произведений переведены на французский, английский и украинский. В то же время писатель утверждает, что его тиражи в Украине небольшие по сравнению с иностранными тиражами.

  • ПЕН-центр - международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов, работающих в различных литературных жанрах.
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