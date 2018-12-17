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Крюковский вагоностроительный завод передал 50 новых грузовых вагонов Еристовскому ГОК, который входит в Ferrexpo

В церемонии передачи продукции в Кременчуге приняли участие глава наблюдательного совета Крюковского завода Владимир Приходько и нардеп Константин Жеваго

Полувагоны предназначены для перевозки продукции горно-металургийнного комплекса - железной руды, концетрат и окатышей. Это - первая партия из 50 вагонов, передает Еспресо.TV .

Их изготовили на Крюковском вагоностроительном заводе по соглашению с компанией Феррекспо. Специально по просьбе заказчика их покрасили в узнаваемые цвета. В общем соглашение предусматривает строительство двух сотен вагонов и стало продолжением многолетнего плодотворного сотрудничества между двумя предприятиями.

"Это положительный момент в Украине. Мы находим не только общий язык, но и общие финансовые интересы, общие интересы в развитии бизнеса, в развитии горнодобывающего перерабатывающего и транспортного машиностроения. Я благодарен руководству ГОК. И в целом благодарен такой позиции такого серьезного перерабатывающего комплекса, который граничит с нами", - сказал глава наблюдательного совета ОАО "КВСЗ" Владимир Приходько.

Соглашение подписали только в октябре и уже через два месяца вагоностроители выполнили срочный заказ. Крюковский завод давно и плодотворно работает с FERREXPO в рамках программы сотрудничества в Полтавской области. Причем горно-обогатительные комбинаты компании являются крупнейшими заказчиками продукции КВСЗ. Такое сотрудничество - хороший пример партнерства компаний, что обеспечивает создание рабочих мест, уплату налогов и, как следствие - развитие Полтавщины.

"Для нас каждый сделанный вагон, каждые 200 вагонов сделанные - это миллионы, сотни миллионов гривен, которые действительно дают работу нашим семья, дают работу нашим людям. Платят налоги в местный бюджет, из которого потом финансируются все расходы местного бюджета, - сказал народный депутат Жеваго.

Еще одно потенциально интересное сотрудничество может быть настроено в ближайшем будущем. Крюковский завод сейчас производит в сотрудничестве с американской Дженерал Электрик электровозы "Тризуб" для Укрзализныци. Мощность крюковчан позволяет строить электровозы и для частных компаний, таких, как Ферэкспо, чтобы удовлетворить актуальный дефицит локомотивной тяги.

Тем более что либерализация этого рынка прописана в Соглашении об ассоциации с ЕС. Констянин Жеваго предлагает не медлить и уже в ближайшем будущем реализовать конкурентный рынок, что увеличит объемы украинского экспорта.

"Если мы можем что-то сделать завтра, то мы считаем, что это нужно делать завтра. Мы не придумываем здесь велосипед. Мы хотим, чтобы локомотивная тяга, электротяга были такими же либерализованными, как в Европе и Соединенных Штатах. Потому что там есть конкуренция. Там есть качество услуги. Там есть конкурентноспособная себестоимость этой услуги, - сказал Жеваго.

Актуальные мощности Крюковского вагоностроительного завода позволяют собирать не только 200 локомотивов для УЗ в течение 15 лет, но еще и дополнительно - 300-400 локомотивов по заказу частного капитала. А это - дополнительные средства в бюджеты всех уровней и рост украинского экспорта. Промышленники ждут активных действий от правительства и Укрзализныци по либерализации рынка.

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