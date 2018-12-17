Консерваторы готовят новый референдум по Brexit за спиной у Мэй, - СМИ
Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
По данным издания, 13 декабря высокопоставленный член Консервативной партии, министр кабинета Дэвид Лидингтон провел переговоры с депутатами от Лейбористской партии, пытаясь прозондировать почву по поводу возможности нового референдума и его поддержки лейбористами.
По мнению консерваторов, последние действия Мэй в вопросе Brexit привели к "неделе британского унижения" на международной арене.
Кроме того, глава аппарата премьер-министра Гэвин Барвелл на прошлой неделе заявил, что проведение второго референдума было бы "единственным выходом" из сложившейся ситуации. По мнению чиновника, у Мэй мало шансов убедить парламентариев поддержать ее соглашение с Брюсселем.
Как известно, Великобритания так и не смогла ратифицировать соглашение о Brexit. Голосование за этот документ должно было пройти 11 декабря, однако Мэй перенесла его неопределенный срок.
Официально датой выхода Великобритании из ЕС является 29 марта 2019 г.
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