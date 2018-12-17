Конец эпохи Савлохова: Минмолодежи и спорта утвердило нового тренера для сборной по борьбе

17 декабря, 2018, 10:40

"Мы потеряли синдром победителя"»: новый тренер рассказал, как поднимать дух сборной по борьбе

Сборная штатной команды Украины по вольной борьбе получила нового наставника. Уже с 1 января пост главного тренера займет заслуженный тренер Украины Григорий Данько. По его словам, сейчас сборная находится в плачевном состоянии, ведь больше не занимает призовых мест в Европе, хотя еще недавно, на Олимпиаде в Пекине, получали медали. Об этом Данько рассказал в интервью ИА "ЗИК".

"Те методики тренировки и воспитания спортсменов высокого уровня, которые были ранее – изжили себя. Ведь изменились правила соревнований, много изменений и в судействе. Соответственно надо менять и методику подготовки. Нельзя, конечно, старого забывать, но внедрять новое – необходимо", - убежден тренер.

Он планирует уже в ближайшее время внедрять изменения в технике подготовки спортсменов.

"Сегодня у команды нет психолога. Мы потеряли синдром победителя. Это надо восстановить в первую очередь. Надо, чтобы ребята поверили, что они могут побеждать. Кроме этого, я вернул бы те методы тренировок, которые когда-то были в сборной Советского Союза. Также за каждую весовую категорию должен соответствовать тренер. Почему? Потому что нельзя тренировать 125 килограммов и 57 килограммов по одной программе»", - уверен Г. Данько.

Кроме того, по мнению нового тренера сборной по вольной борьбе, необходимо вводить учебную часть тренировки, привлекать выдающихся спортсменов, которые могут делиться опытом, техникой и тому подобное.

По его словам, сейчас уже есть готовый перечень соревнований на следующий год, однако в нем могут быть изменения.

"Молодых спортсменов, недавно пришли в сборную, нельзя везти в Иран, Турцию. Там серьезная конкуренция. Сначала надо ехать с ними в Европу, где они действительно неплохие шансы. Почему? Потому что они там могут проявить себя, почувствовать вкус победы. И, соответственно, жажду дальнейшего роста в спорте", - подчеркнул Г. Данько.

"Необходимо поднимать боевой дух. Я думаю, что будут результаты в следующем году. Рассчитываю эти настроения изменить, потому что сборная пала духом", - говорит он.

Он выразил благодарность Министерству молодежи и спорта за поддержку профессиональных борцов.

"У Министерства достаточно средств. Благодаря министру, его возможностям, мы имеем достаточное финансирование. В этом году, например, команда побывала на многих учебно-тренировочных сборах. Были и в Турции, и в Грузии, в Белоруссии, Буковеле. К сожалению, это не дало ожидаемых результатов. Ко мне обратились тренеры из регионов. Просят исправить эту ситуацию. Ну, будем стараться, потому что болит, что проигрываем", - отметил Г. Данько.

Он также добавил, что для участия сборной в Олимпиаде в Токио необходимо завоевать соответствующие лицензии.

"Сегодня есть шесть весовых категорий, участвующих в Олимпийских играх. Сначала такие лицензии будут разыгрывать на чемпионате мира. Это будет в августе следующего года, в Астане. Спортсмены, занявшие место с первого по шестое - получат лицензию. По две лицензии разыгрывать на мировом и европейском турнирах, а также на Азиатских, Американских и Африканских играх. Всего мы планируем получить как минимум три лицензии", - подчеркнул Г. Данько.

Напомним, в последние годы неизменным главным тренером сборной по вольной борьбе был Руслан Савлохов. В декабре 2018 он снял свою кандидатуру из списка претендентов, а Ассоциация спортивной борьбы рекомендовала Министерству молодежи и спорта назначить на этот пост заслуженного тренера Украины Григория Данько. Также Ассоциация рекомендовала, а Министерство молодежи и спорта поддержало кандидатуры Владимира Евонова на должность главного тренера женской сборной по вольной борьбе, а Сергея Андреева - сборной по греко-римской борьбе.