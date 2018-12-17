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Компания Ferrexpo за 9 месяцев 2018 уплатила более 1,9 млрд гривень налогов и сборов


фото: uprom.info
Предприятия группы Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОК) по итогам января–сентября месяцев 2018 г. перечислили более 1,9 млрд грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней, что больше, чем за аналогичный период 2017 года
Предприятия группы Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОК) по итогам января-сентября месяцев 2018 перечислили более 1,9 млрд грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней, более, чем за аналогичный период 2017 года.
 
Согласно структуре платежей предприятий за отчетный период, Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в Группу Ferrexpo) перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 1,55 млрд грн, Еристовский ГОК (ЕГЗК, Ferrexpo Yeristovo Mining , FYM, входящий в Группу Ferrexpo) - более 305,6 млн грн, Белановский ГОК (БГЗК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в Группу Ferrexpo) - более 8,6 млн грн.
 
Полтавский ГОК в местный бюджет выплатил более 168 млн грн, в областной - более 202 млн грн, в государственный бюджет Украины - более 972 млн грн (13%, 15% и 72% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 204 млн грн.
 
Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 44,8 млн грн, в областной - более 59,1 млн грн, в государственный - более 158,4 млн грн (17%, 23% и 60% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 42,9 млн грн.
 
Белановский ГОК уплатил в местный бюджет более 4,5 млн грн, в областной - более 0,6 млн грн, в государственный бюджет Украины - более 1,2 млн грн (71%, 10% и 19% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 2,3 млн грн.
 
За III квартал 2018 ПГОК заплатил налог на прибыль в размере более 828 млн грн, экологический налог - более 76 млн грн, налог на землю - более 43 млн грн., НДФЛ - более 172 млн грн, другие налоги и сборы - более 19,8 млн грн. Плата за пользование недрами составляет более 204 млн грн.
 
Еристовский ГОК за аналогичный период заплатил экологический налог - более 26,3 млн грн, НДФЛ - более 36,4 млн грн, другие налоги и сборы - более 16,6 млн грн. Плата за пользование недрами составляет более 183,1 млн грн.
 
Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОК за 9 месяцев текущего года стали: земельный налог - более 2,8 млн грн и НДФЛ - более 2,5 млн грн.
 
Справка о компании
 
Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОК. В 2017 г. Компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com
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