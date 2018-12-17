Компания Ferrexpo за 9 месяцев 2018 уплатила более 1,9 млрд гривень налогов и сборов

17 декабря, 2018, 12:01

Предприятия группы Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОК) по итогам января–сентября месяцев 2018 г. перечислили более 1,9 млрд грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней, что больше, чем за аналогичный период 2017 года

Предприятия группы Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОК) по итогам января-сентября месяцев 2018 перечислили более 1,9 млрд грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней, более, чем за аналогичный период 2017 года.

Согласно структуре платежей предприятий за отчетный период, Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в Группу Ferrexpo) перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 1,55 млрд грн, Еристовский ГОК (ЕГЗК, Ferrexpo Yeristovo Mining , FYM, входящий в Группу Ferrexpo) - более 305,6 млн грн, Белановский ГОК (БГЗК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в Группу Ferrexpo) - более 8,6 млн грн.

Полтавский ГОК в местный бюджет выплатил более 168 млн грн, в областной - более 202 млн грн, в государственный бюджет Украины - более 972 млн грн (13%, 15% и 72% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 204 млн грн.

Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 44,8 млн грн, в областной - более 59,1 млн грн, в государственный - более 158,4 млн грн (17%, 23% и 60% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 42,9 млн грн.

Белановский ГОК уплатил в местный бюджет более 4,5 млн грн, в областной - более 0,6 млн грн, в государственный бюджет Украины - более 1,2 млн грн (71%, 10% и 19% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 2,3 млн грн.

За III квартал 2018 ПГОК заплатил налог на прибыль в размере более 828 млн грн, экологический налог - более 76 млн грн, налог на землю - более 43 млн грн., НДФЛ - более 172 млн грн, другие налоги и сборы - более 19,8 млн грн. Плата за пользование недрами составляет более 204 млн грн.

Еристовский ГОК за аналогичный период заплатил экологический налог - более 26,3 млн грн, НДФЛ - более 36,4 млн грн, другие налоги и сборы - более 16,6 млн грн. Плата за пользование недрами составляет более 183,1 млн грн.

Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОК за 9 месяцев текущего года стали: земельный налог - более 2,8 млн грн и НДФЛ - более 2,5 млн грн.

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