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Катар собирается вложить $20 млрд в американские энергопроекты


фото: 1news
Государственная катарская нефтекомпания Qatar Petroleum (QP) инвестирует в США не менее $20 млрд в течение пяти лет

Об этом заявил госминистр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарид аль-Каабе, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Al Jazeera.

Катар интересуют проекты, связанные со сжиженным природным газом, обычным газом и добычей нефти.

Министр заявил, что QP объявит своим зарубежным партнерам о планах строительства мощностей по сжижению природного газа в середине 2019 года.

Кроме того, в комментарии Reuters исполнительный директор Qatar Petroleum рассказал, что инвестиции в размере $20 млрд пойдут от компании. По его словам, выход из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) позволит Катара освободиться от юридических рисков в США.

  • Напомним, 3 декабря аль-Каабе объявил, что Катар выходит из ОПЭК . Это решение в Дохе объяснили намерением увеличить в полтора раза добычу природного газа.
  • Там подчеркнули, что выход из ОПЭК не является политическим или связанным с разногласиями с другими странами - членами организации.
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