Катар собирается вложить $20 млрд в американские энергопроекты

17 декабря, 2018, 10:35

Государственная катарская нефтекомпания Qatar Petroleum (QP) инвестирует в США не менее $20 млрд в течение пяти лет

Об этом заявил госминистр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарид аль-Каабе, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Al Jazeera.

Катар интересуют проекты, связанные со сжиженным природным газом, обычным газом и добычей нефти.

Министр заявил, что QP объявит своим зарубежным партнерам о планах строительства мощностей по сжижению природного газа в середине 2019 года.

Кроме того, в комментарии Reuters исполнительный директор Qatar Petroleum рассказал, что инвестиции в размере $20 млрд пойдут от компании. По его словам, выход из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) позволит Катара освободиться от юридических рисков в США.