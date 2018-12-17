Канадка случайно отправила своего кота в почтовой посылке. Что с ним случилось

17 декабря, 2018, 11:10

В Канаде кот по имени Балу внезапно "отправил себя" по почте в другой город, когда незаметно спрятался в коробке

Как сообщает телеканал CTV, Балу доставили из провинции Новая Шотландия в Монреаль.

Жительница города Дартмут Джеки Лейк и ее семья в течение выходных искали своего кота, который таинственно исчез. Женщина рассказала, что очень переживала, когда не смогла найти Балу даже в близлежащем лесу.

Members of #Teamsters Local Union 931 at Purolator in Montreal found a lost #cat ... from Nova Scotia. Baloo, was accidentally shipped with a pair of tire rims from Dartmouth. Workers immediately got in touch with the SPCA, and Baloo is to be driven home this weekend. #canlab pic.twitter.com/aOXAj1sqJh - Teamsters Canada (@TeamstersCanada) 15 декабря 2018 г.

Когда Лейк позвонили и спросили, не отправляла ли она кота в почтовой посылке, она сначала ответила отрицательно, но со временем поняла, что Балу мог забраться на дно коробки, в которой Лейк отправила колесные диски своему другу в город Калгари. Первый вопрос, который задала Лейк собеседнице по телефону: "Жив Балу?".

Оказалось, что кот удачно пережил 17-часовое путешествие. Его нашел водитель почтового фургона, когда Балу выбрался из посылки.

Baloo, the cat who accidentally mailed himself from Dartmouth Nova Scotia to Montreal, is back home safe and sound. BG here: https://t.co/dk0tJGsSyf pic.twitter.com/zB1afPkEv2 - Steve Rukavina, CBC (@Steverukavina) 16 декабря 2018 г.

Кота отвезли домой волонтеры из общества Freedom Drivers, которое перевозит животных, и Балу успешно вернулся домой.