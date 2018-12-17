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Канадка случайно отправила своего кота в почтовой посылке. Что с ним случилось

В Канаде кот по имени Балу внезапно "отправил себя" по почте в другой город, когда незаметно спрятался в коробке

Как сообщает телеканал CTV, Балу доставили из провинции Новая Шотландия в Монреаль.

Жительница города Дартмут Джеки Лейк и ее семья в течение выходных искали своего кота, который таинственно исчез. Женщина рассказала, что очень переживала, когда не смогла найти Балу даже в близлежащем лесу.

Когда Лейк позвонили и спросили, не отправляла ли она кота в почтовой посылке, она сначала ответила отрицательно, но со временем поняла, что Балу мог забраться на дно коробки, в которой Лейк отправила колесные диски своему другу в город Калгари. Первый вопрос, который задала Лейк собеседнице по телефону: "Жив Балу?".

Оказалось, что кот удачно пережил 17-часовое путешествие. Его нашел водитель почтового фургона, когда Балу выбрался из посылки.

Кота отвезли домой волонтеры из общества Freedom Drivers, которое перевозит животных, и Балу успешно вернулся домой.

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