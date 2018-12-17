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Генштаб призывает военных не пользоваться мессенджерами в зоне ООС


фото: venezuelaaldia
Генштаб обратился к военным в зоне ООС с просьбой не пользоваться мессенджерами, ведь все данные могут использовать против украинских военных

Об этом сообщил начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Владимир Рапко, передает Лига Бизнес .

Большинство мессенджеров, а именно: Viber, Telegram имеют серверы в России, а серверы WhatsApp и Skype находятся в Америке.

"Если вы открыли мессенджер и работаете в нем, то в нем уже полностью все данные о вас. Все эти данные могут быть использованы против наших военных, о чем мы им и говорим", - сказал генерал.

Рапко также отметил не конфиденциальность телефонов марки IPhone с их TouchID (вход к телефону с помощью отпечатка пальца - Ред.): "Если вы, например, хоть один раз взяли Iphone и нажали отпечаток пальца, поверьте, этот Iphone уже вас давно сфотографировал, и ваши отпечатки уже есть в базе данных ".

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