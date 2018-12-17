Франция обложит налогом Google, Apple и Facebook

17 декабря, 2018, 20:15

Франция с 2019 года обложит налогом крупные технологические компании, ввиду отсутствия согласия о введении подобного налога на уровне ЕС

Об этом рассказал министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, сообщает Европейская правда.

По его словам, налогообложения крупных деловых операций Google, Apple, Facebook и Amazon (так называемый "налог GAFA") позволит пополнить французский бюджет следующего года приблизительно 500 млн евро.

"Я даю себе время до марта, чтобы достичь соглашения о европейском налоге на цифровых гигантов. Если европейские государства не берут на себя ответственность за налогообложение GAFA, мы сделаем это на национальном уровне в 2019 году", - отметил Ле Мер.

По его словам, благодаря французскому рынку компании зарабатывают значительные прибыли, уплачивая на 14 процентов налогов меньше, чем другие предприятия.

Решение Парижа ввести налог GAFA появилось на фоне того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил ряд мер по улучшению социально-экономического положения на фоне протестов. Планы Макрона могут стоить бюджету в 10 млрд евро.