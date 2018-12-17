Если Медведчук де-факто представитель Путина, не делайте его де-юре представителем Украины, - Томенко
17 декабря, 2018, 22:11
Николай Томенко заявил, что нет смысла делать представителя Путина, Виктора Медведчука, представителем Украины в Трехсторонней контактной группе
Об этом политик Николай Томенко заявил в программе "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV
"Все знают, что Медведчук де-факто представитель Путина, зачем с ним встречаться. На этих же встречах не военнопленных моряков обсуждаете. Зачем делать Медведчука, де-факто представителя Путина, представителем Украины де-юре".
Отметим, по словам Порошенка, Виктор Медведчук на переговорах по освобождению украинских пленных и заложников является фактическим представителем президента РФ Владимира Путина. Президент Украины также отметил, что единственным человеком, от которого зависит продвижение в процессе освобождения заложников и обмена пленными, является президент РФ Владимир Путин.
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