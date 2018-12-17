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ЕС выделил Украине еще 54 миллиона евро на энергоэффективность


фото: REUTERS
Европейский Союз выделил Украине второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку работы Фонда энергоэффективности

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

В частности, эти средства добавляются к первому траншу в 50 млн евро, который в июне Украина уже получила от ЕС на работу фонда.

В сообщении говорится, что соглашение о финансировании мероприятия "Программа поддержки энергоэффективности в Украине" (EE4U-II) подписали в рамках 5-го заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

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Все полученные средства будут направлены в Мультидонорский фонд, управление которым осуществляется Международной финансовой корпорацией (IFC).

"Поддержка ЕС направлена на реализацию программ в рамках Фонда энергоэффективности. Это предоставление безвозвратных грантов ОСМД для осуществления мероприятий по энергоэффективности, поддержка ОСМД в подготовке заявлений в Фонд. Также мы договорились о помощи наших немецких партнеров в подготовке энергоаудиторов, которые будут работать во всех регионах Украины", - сообщил Геннадий Зубко.

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