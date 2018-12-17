ЕС выделил Украине еще 54 миллиона евро на энергоэффективность
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
В частности, эти средства добавляются к первому траншу в 50 млн евро, который в июне Украина уже получила от ЕС на работу фонда.
В сообщении говорится, что соглашение о финансировании мероприятия "Программа поддержки энергоэффективности в Украине" (EE4U-II) подписали в рамках 5-го заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.
Читайте также: Как сэкономить на коммуналке с государственной помощью
Все полученные средства будут направлены в Мультидонорский фонд, управление которым осуществляется Международной финансовой корпорацией (IFC).
"Поддержка ЕС направлена на реализацию программ в рамках Фонда энергоэффективности. Это предоставление безвозвратных грантов ОСМД для осуществления мероприятий по энергоэффективности, поддержка ОСМД в подготовке заявлений в Фонд. Также мы договорились о помощи наших немецких партнеров в подготовке энергоаудиторов, которые будут работать во всех регионах Украины", - сообщил Геннадий Зубко.
-
Как сообщалось, 18 апреля 2018 представители ЕС и правительства Украины подписали Финансовое соглашение о предоставлении 50 млн евро безвозвратного финансирования для Программы поддержки энергоэффективности в Украине, направленной на поддержку Фонда энергоэффективности Украины.
-
23 ноября Верховная Рада Украины приняла проект Государственного бюджета на 2019 год.
-
В бюджете на 2019 предусмотрено выделение 58 млрд грн на субсидии, а также запланирована их монетизацию
-
В Государственном бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 400 млн грн на финансирование программы "теплых кредитов" в следующем году.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-