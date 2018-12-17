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ЕС предоставит Украине 37 млн евро на осуществление Соглашения об ассоциации

Правительство Украины и Европейская комиссия подписали Соглашение о финансировании Программы технического сотрудничества 2018 года

Соответствующий документ подписали на полях 5-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, передает "Европейская правда" .

В рамках соглашения ЕС выделит 37 млн евро для реализации Соглашения об ассоциации с ЕС и для помощи украинским учреждениям в укреплении уважения к демократическим принципам, прав человека и основных свобод

Отмечается, что помощь ЕС предоставит по трем основным приоритетам. В частности, деньги пойдут на укрепление институциональной способности украинских властей имплементировать нормы ЕС в украинское законодательство и обеспечить выполнение положений Соглашения об ассоциации в следующих направлениях: окружающая среда, транспорт, энергетика, санитарный и фитосанитарный контроль, бухгалтерский учет, стандартизация, электронная коммуникация, кибербезопасность.

Кроме того, средства выделят на совершенствование правовой базы и повышение способности украинских органов государственной власти и неправительственных субъектов эффективно способствовать соблюдению прав человека и основных свобод в Украине. А также ЕС предоставит средства на содействие участию украинских организаций в программе ЕС "Горизонт 2020".

 

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