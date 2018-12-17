ЕС направит в Украину оценочную миссию
Об этом говорится в совместном заявлении по результатам 5-го заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, сообщает Евроинтеграционное портал .
Как отмечается, Совет ассоциации выразил свою глубокую обеспокоенность по поводу эскалации в Керченском проливе и Азовском море и нарушения Россией международного права. Кроме того, озабоченность вызвала дальнейшая милитаризация в регионе.
Сообщается, что Совет ассоциации призвал Россию немедленно вернуть захваченные украинские суда и освободить 24 задержанных военнослужащих. Также от РФ требуют обеспечить свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив с и до Азовского моря в соответствии с международным правом.
"Европейский Союз будет продолжать внимательно отслеживать ситуацию и решительно настроен действовать определенным образом в тесной координации со своими международными партнерами. Совет ассоциации обсудил возможности оказания адресной помощи ЕС приазовскому региону. ЕС готов принять меры для дальнейшего оказания поддержки, в том числе пострадавшим регионам Украины. В этом контексте ЕС намерен направить оценочную миссию в Украину в начале 2019 года", - отмечается в заявлении.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
- В резолюции Европарламента говорится, что в связи с нападением РФ на украинские корабли в Керченском проливе ЕС должен продлить санкции против России.
- Послы Евросоюза одобрили продление экономических санкций против России.
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