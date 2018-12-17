ЕС направит в Украину оценочную миссию

17 декабря, 2018, 15:27

ЕС в начале 2019 года намерен направить оценочную миссию в приазовский регион Украины

Об этом говорится в совместном заявлении по результатам 5-го заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, сообщает Евроинтеграционное портал .

Как отмечается, Совет ассоциации выразил свою глубокую обеспокоенность по поводу эскалации в Керченском проливе и Азовском море и нарушения Россией международного права. Кроме того, озабоченность вызвала дальнейшая милитаризация в регионе.

Сообщается, что Совет ассоциации призвал Россию немедленно вернуть захваченные украинские суда и освободить 24 задержанных военнослужащих. Также от РФ требуют обеспечить свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив с и до Азовского моря в соответствии с международным правом.

"Европейский Союз будет продолжать внимательно отслеживать ситуацию и решительно настроен действовать определенным образом в тесной координации со своими международными партнерами. Совет ассоциации обсудил возможности оказания адресной помощи ЕС приазовскому региону. ЕС готов принять меры для дальнейшего оказания поддержки, в том числе пострадавшим регионам Украины. В этом контексте ЕС намерен направить оценочную миссию в Украину в начале 2019 года", - отмечается в заявлении.