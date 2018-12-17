 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЕС направит в Украину оценочную миссию


фото: eu-ua.org
ЕС в начале 2019 года намерен направить оценочную миссию в приазовский регион Украины

Об этом говорится в совместном заявлении по результатам 5-го заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, сообщает Евроинтеграционное портал .

Как отмечается, Совет ассоциации выразил свою глубокую обеспокоенность по поводу эскалации в Керченском проливе и Азовском море и нарушения Россией международного права. Кроме того, озабоченность вызвала дальнейшая милитаризация в регионе.

Сообщается, что Совет ассоциации призвал Россию немедленно вернуть захваченные украинские суда и освободить 24 задержанных военнослужащих. Также от РФ требуют обеспечить свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив с и до Азовского моря в соответствии с международным правом.

"Европейский Союз будет продолжать внимательно отслеживать ситуацию и решительно настроен действовать определенным образом в тесной координации со своими международными партнерами. Совет ассоциации обсудил возможности оказания адресной помощи ЕС приазовскому региону. ЕС готов принять меры для дальнейшего оказания поддержки, в том числе пострадавшим регионам Украины. В этом контексте ЕС намерен направить оценочную миссию в Украину в начале 2019 года", - отмечается в заявлении.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать