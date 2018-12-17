Бывшего владельца одного из украинских банков объявили в розыск

17 декабря, 2018, 13:08

Бывшие владельцы и должностные лица банка "Стандарт" завладели средствами на сумму более 900 млн грн из-за кредитования подконтрольных компаний

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно сообщению ФГВФЛ, владельцы и должностные лица ПАО "КБ" СТАНДАРТ "в 2013-2015 годах организовали противоправную схему осуществления незаконных финансовых операций по выдаче кредитных средств.

"В результате - путем принятия неправомерных решений о выдаче кредитных средств на заведомо незаконно открытые счета подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования и по предоставленным поддельными первичными документами, был принят ряд решений о предоставлении банком кредитов на сумму более 903,8 млн грн подконтрольным субъектам хозяйствования с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Кредитные средства, полученные субъектами хозяйствования, перечислялись на счета предприятий с признаками фиктивности и подставных физических лиц с целью конвертации безналичных средств в наличные и снятия их в кассах банковских учреждений, оплаты по фиктивным валютным контрактам, сообщают в Фонде.

"Схема по выдаче кредитов выглядела так: средства по кредитным договорам предоставлялись фактически без обеспечения с условием своего рода "отложенного" предоставления обеспечения в срок до конца месяца. В последние дни месяца "на бумаге" оформлялось обеспечение, которое уже в первые дни следующего месяца - освобождалось банком от обременения", - говорится в сообщении ФГВФЛ.

Поэтому при заявленной "на бумаге" балансовой стоимости всех активов банка в более 892 млн грн, их оценочная стоимость оказалась в 20 раз ниже - 41 млн грн.

По факту противоправных действий начальнику управления активных операций и и.о. главы правления объявлено подозрение.

Также подозрение объявлено бывшему владельцу банка: "Объявлен розыск и получено разрешение суда на его задержание. Проводится розыск в том числе путем средств "Интерпол", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на начало ноября 2018 в рамках выплаты Фондом гарантированного возмещения вкладчики банка получили 492,1 млн грн.