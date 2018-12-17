Без стресса и продуктивно. По всему миру начинают переходить на четырехдневную рабочую неделю
Об этом сообщает Reuters .
"Это гораздо полезнее, и мы справляемся лучше, если не работаем в бешеном темпе", - говорит Ян Шульц-Хофен, основатель берлинской компании по разработке программного обеспечения для управления проектами Planio, которая в начале года предоставила 10 своим сотрудникам четырехдневную неделю.
В Новой Зеландии страховая компания Perpetual Guardian сообщила о снижении стресса и о повышении вовлеченности персонала после того, как она ввела 32-часовую неделя.
Федерация британских профсоюзов (TUC) настаивает на том, чтобы вся страна перешла на четырехдневную неделю к концу столетия. Эту инициативу поддерживает и оппозиционная лейбористская партия.
В TUC утверждают, что более короткая неделю даст возможность работникам делиться с окружающими создаваемыми технологиями, такими как машинное обучение и робототехника.
- Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Федерации британских профсоюзов Фрэнсис О'Грейди призвала сократить рабочую неделю до четырех дней.
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