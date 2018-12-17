Без стресса и продуктивно. По всему миру начинают переходить на четырехдневную рабочую неделю

17 декабря, 2018, 12:03

Компании, которые сократили рабочую неделю, обнаружили, что это приводит к повышению производительности персонала

Об этом сообщает Reuters .

"Это гораздо полезнее, и мы справляемся лучше, если не работаем в бешеном темпе", - говорит Ян Шульц-Хофен, основатель берлинской компании по разработке программного обеспечения для управления проектами Planio, которая в начале года предоставила 10 своим сотрудникам четырехдневную неделю.

В Новой Зеландии страховая компания Perpetual Guardian сообщила о снижении стресса и о повышении вовлеченности персонала после того, как она ввела 32-часовую неделя.

Федерация британских профсоюзов (TUC) настаивает на том, чтобы вся страна перешла на четырехдневную неделю к концу столетия. Эту инициативу поддерживает и оппозиционная лейбористская партия.

В TUC утверждают, что более короткая неделю даст возможность работникам делиться с окружающими создаваемыми технологиями, такими как машинное обучение и робототехника.