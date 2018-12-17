Балух поздравил украинцев с созданием Украинской православной церкви
Об этом рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Климент, передают Крым.Реалии
Владимир передает поздравления всему украинскому народу с большим событием, которое произошло в Украине. С тем, что состоялся поместный объединительный собор, объединивший украинское православие в единую православную семью.
Он сказал: "Благодарю Бога за то, что я дожил до этого великого события, и теперь знаю, что в Украине, наконец, единственная церковь".
По словам архиепископа, Балуха волновала тема создания Украинской церкви.
"Владимир все время спрашивал: "Когда состоится собор? Будет ли он? Проводится ли работа? Он говорил: "Я так молюсь, читаю псалтырь, чтобы, наконец, церковь объединилась", - добавил священнослужитель.
- Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор с создания единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП).
- Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 .
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