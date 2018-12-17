Австралийские власти хотят получить "лазейки" к данным Microsoft, Apple, Google и Signal. Они отказались

17 декабря, 2018, 10:41

Microsoft, Apple, Google и Signal заявили, что не планируют и технически не могут соответствовать новым требованиям австралийских властей

Об этом сообщает Motherboard.

На прошлой неделе парламент Австралии принял новый закон, который теоретически позволяет правительству страны заставить технические компании помогать правоохранительным органам путем модификации программного обеспечения, если того требуют чиновники, чтобы получить любую информацию, которую они хотят.

Это так называемое "сообщение о технической способности" является наиболее противоречивой частью закона, что, как опасаются критики, позволит правительству Австралии получить доступ к программному обеспечению в обход шифрования.

"Мы не можем включить это в Signal", - написал разработчик Джошуа Лунд в блоге компании. "В Signal нет записей о ваших контактах, профилях в социальных сетях, списков разговоров, местонахождения, аватаров, имен, групп", - добавил он. "Сквозное зашифрованное содержание каждого сообщения и голосового или видеозвонка защищены ключами, которые нам совершенно недоступны. В большинстве случаев у нас нет доступа к тому, кто кому отправляет сообщение".

"Хотя мы не можем включить бэкдор в Signal, правительство Австралии может попытаться заблокировать сервис или ограничить доступ к самому приложению. Исторически эта стратегия работала не очень хорошо. Всякий раз, когда сервисы блокируются, пользователи быстро применяют VPN или другие методы, чтобы обойти ограничения" , - говорит Лунд. "Это не похоже на разумную политику, но ничто в этом законопроекте не кажется особенно умным".

С похожими заявлениями по поводу закона уже выступили Apple, Google, Microsoft - они направили свои письма с осуждением изменений.

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