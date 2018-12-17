Американские военные называют чудом возрождение украинской армии, - Порошенко

17 декабря, 2018, 17:40

Американские генералы назвали возрождение украинской армии за короткое время чудом

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Еспресо.TV

В 2014 году Порошенко спросил у американских генералов, сколько времени необходимо для создания новой армии. Они ответили, что 4-5 лет для создания одной бригады. Украине таких надо 30. "Господин президент, не при вашей жизни", - отметили они.

А теперь американские военные называют возрождение украинской армии чудом и перенимают в украинцев полученный военный опыт.

"Не только мы едем к ним перенимать опыт, но и они к нам изучать наш уникальный боевой опыт", - отметил президент.