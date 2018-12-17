Активисту из Эстонии запретили въезд в Россию на 55 лет, потому что он против оккупации Крыма
17 декабря, 2018, 15:10
Эстонского правозащитника, активиста международного финно-угорского движения Оливера Лооде, одного из инициаторов международного "движения за освобождение Крыма", российские пограничники не пустили в Россию
Об этом активист сообщил в Facebook.
Как написал Лооде в Facebook, на российском КПП "Ивангород-Нарва" ему предъявили сообщение о запрете на въезд в Россию до 25 октября 2073.
По словам Лооде, у него не вызывает возражений это решение, потому что "Россия как суверенная страна сама определяет, кого она впускает в свою страну, а кого нет, и на какой срок".
Впрочем, его удивила продолжительность запрета на въезд - 55 лет. Правозащитник подсчитал, что если он доживет до этого времени, то сможет въехать в Россию в 99 лет.
Лооде должен был принять участие в семинаре по финно-угорским языкам в городе Кингисепп в Ленинградской области (Россия).
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-