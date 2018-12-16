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Зурабишвили вступила в должность президента Грузии


фото: segodnya.ua
Состоялась церемония инаугурации президента Грузии Саломе Зурабишвили

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Церемония проходила в городе Телави, во дворце грузинского царя Ираклия II на территории крепости Батонис-Цихе, построенной в XVII-XVIII веках.

Саломе Зурабишвили принесла присягу на конституции Грузии. После присяги прозвучал гимн Грузии и призведены семь артиллерийских залпов.

Должность президента Зурабишвили будет занимать шесть лет. Она стала пятым президентом Грузии.

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