Зурабишвили вступила в должность президента Грузии

16 декабря, 2018, 15:55

Состоялась церемония инаугурации президента Грузии Саломе Зурабишвили

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Церемония проходила в городе Телави, во дворце грузинского царя Ираклия II на территории крепости Батонис-Цихе, построенной в XVII-XVIII веках.

Саломе Зурабишвили принесла присягу на конституции Грузии. После присяги прозвучал гимн Грузии и призведены семь артиллерийских залпов.

Должность президента Зурабишвили будет занимать шесть лет. Она стала пятым президентом Грузии.