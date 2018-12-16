Зурабишвили вступила в должность президента Грузии
16 декабря, 2018, 15:55
Состоялась церемония инаугурации президента Грузии Саломе Зурабишвили
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
Церемония проходила в городе Телави, во дворце грузинского царя Ираклия II на территории крепости Батонис-Цихе, построенной в XVII-XVIII веках.
Саломе Зурабишвили принесла присягу на конституции Грузии. После присяги прозвучал гимн Грузии и призведены семь артиллерийских залпов.
Должность президента Зурабишвили будет занимать шесть лет. Она стала пятым президентом Грузии.
- Напомним, 29 ноября на президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили .
- 28 ноября в Грузии начался второй тур выборов президента.
- По данным экзитпола, Саломе Зурабишвили опережала оппозиционера от партии "Сила в единстве" Григола Вашадзе на 10%.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал граждан не признавать результаты второго тура выборов президента.
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