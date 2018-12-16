В США проверяют все организации, которые ранее возглавлял Трамп - Washington Post
Расследования проводятся в отношении практически всех организаций, которыми в течение последнего десятилетия руководил президент США Дональд Трамп. Об этом в субботу, 15 декабря 2018, написала газета The Washington Post .
В частности, компания Trump Organization уже защищается в американских судах, где истцы обвиняют ее в ведении дел с иностранными правительствами. Кроме того, несколько штатов собираются провести расследование налоговой практики этой компании. Газета также приводит пример избирательного штаба Трампа, который "находится под пристальным вниманием" спецпрокурора США Роберта Мюллера, изучающего вмешательство России в последние выборы американского президента. Свою вину признали экс-руководитель штаба Пол Манафорт и четыре экс-советника Республиканской партии.
Как отмечает издание, Мюллер проводит расследование и в отношении организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий по случаю инаугурации Трампа по подозрению в использовании иностранных поступлений, что запрещено законом. Данный вопрос, а также многие другие, связанные с нынешним президентом, планируют изучить и демократы, которые в январе 2019 года получат большинство в Палате представителей Конгресса США и возглавят ее комитеты, в том числе спецкомитет по разведке.
К тому же прокуратура штата Нью-Йорк планирует провести масштабное расследование обстоятельств получения государственных субсидий компаниями Трампа, а также проверить деятельность благотворительного фонда Дональда Трампа (Donald J. Trump Foundation). Прокуроров интересуют возможные признаки нарушения президентом конституционного запрета на получение подарков и вознаграждений от иностранных государств.
- Напомним, бывшего юриста Дональда Трампа Майкла Коэна посадили на 36 месяцев . Он получил сравнительно мягкое наказание, поскольку заключил сделку со следствием и признал вину в многочисленных преступлениях, в том числе в нарушениях закона при финансировании предвыборной кампании, в уклонении от уплаты налогов и во лжи во время дачи показаний Конгресса США.
- Коэн также подтвердил, что Трамп имел связи с проститутками, которым позже оплачивалось их молчание.
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