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В Минобороны рассказали подробности катастрофы Су-27 на Житомирщине


фото: ukrinform.ua
Министерство обороны Украины обнародовало подробности авиакатастрофы Су-27 на Житомирщине, в которой погиб пилот

Об этом сообщает официальный сайт Минобороны .

Полет истребителя Су-27, потерпевшего катастрофу в Житомирской области, длился около 30 минут. Пилот выполнял упражнения по курсу боевой подготовки на пилотаж в сложных метеорологических условиях, отрабатывал упражнения учебного воздушного боя и другие задачи.

Самолет с бортовым номером "55" разбился при заходе на посадку в районе аэродрома Озерное.

"В течение эксплуатации истребитель Су-+27 совершил 824 посадки, провел в небе 479 часов", - отметили в Минобороны. В ведомстве также напомнили, что подробности трагедии и ее причины продолжают устанавливать специалисты. Для этого создан специальный штаб.

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