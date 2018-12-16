В Минобороны рассказали подробности катастрофы Су-27 на Житомирщине

16 декабря, 2018, 20:37

Министерство обороны Украины обнародовало подробности авиакатастрофы Су-27 на Житомирщине, в которой погиб пилот

Об этом сообщает официальный сайт Минобороны .

Полет истребителя Су-27, потерпевшего катастрофу в Житомирской области, длился около 30 минут. Пилот выполнял упражнения по курсу боевой подготовки на пилотаж в сложных метеорологических условиях, отрабатывал упражнения учебного воздушного боя и другие задачи.

Самолет с бортовым номером "55" разбился при заходе на посадку в районе аэродрома Озерное.

"В течение эксплуатации истребитель Су-+27 совершил 824 посадки, провел в небе 479 часов", - отметили в Минобороны. В ведомстве также напомнили, что подробности трагедии и ее причины продолжают устанавливать специалисты. Для этого создан специальный штаб.