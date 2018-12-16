В Луцке перекроют проспект Соборности

16 декабря, 2018, 12:15

Из-за беговых соревнований "Благотворительный забег Святых Николаев" сегодня, 16 декабря 2018 года, в Луцке временно перекрывают движение по проспекту Соборности

Об этом говорится в распоряжении и.о. мэра Григория Пустовита, сообщает ВолиньPost .

Маршрут забега будет пролегать по правой части проспекта Соборности от ТРЦ "ПортCity" (ул. Сухомлинского, 1) до перекрестка с проспектом Молодежи (торговый центр "Гостинец", пр-т Соборности, 11л).

В связи с этим с 12:30 до 16:00 временно остановят движение транспорта по маршруту проведения забега.