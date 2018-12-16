В Киеве КОРД провел спецоперацию по задержанию вооруженного преступника в банке

16 декабря, 2018, 12:53

В воскресенье, 16 декабря 2018 года, на пульт частной охранной фирмы пришел вызов о том, что в помещении банка вблизи станции метро "Лыбидская" находятся посторонние лица, поскольку сработали датчики движения

У полицейских было подозрение, что люди, которые находятся в середине, вооружены, передают подробности Вартови.Еспресо .

На место прибыл КОРД и патрульные.

Патрульные окружили периметр, а спецназовцы ворвались внутрь. Пока информации о том, что в банковском отделении точно находились вооруженные бандиты, нет (и вообще был ли там кто-либо).

На данный момент большинство полицейских с места происшествия уже уехали. Из банка также никаких задержанных не выводили.