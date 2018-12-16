В Египте нашли уникальную гробницу возрастом 4,4 тысячи лет
16 декабря, 2018, 22:27
Археологи обнаружили в Египте уникальную неразграбленную гробницу, возраст которой составляет 4,4 тыс. лет
Об этом сообщает BBC News .
Древнюю святыню обнаружили в регионе Саккара. Известно, что она принадлежит высокопоставленному жрецу, жившему во времена пятой династии фараонов Древнего Египта.
По предположениям археологов, захоронение ни разу не грабили и оно сохранилось до наших дней в аутентичном виде.
Высота гробницы составляет 3 м, а длина - около 10 м. Стены украшены фресками, изображающими жреца и его семью.
В Саккаре находится один из крупнейших известных некрополей Египта.
Take a look inside the tomb of an Egyptian high priest which has remained untouched for 4,400 years- BBC News (World) (@BBCWorld) 16 декабря 2018 г.
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- Напомним, в феврале 2018 года египетские археологи обнаружили гробницу,которой у 4,4 тысячи лет - в ней была похоронена жрица
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