 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Египте нашли уникальную гробницу возрастом 4,4 тысячи лет


фото: REUTERS
Археологи обнаружили в Египте уникальную неразграбленную гробницу, возраст которой составляет 4,4 тыс. лет

Об этом сообщает BBC News .

Древнюю святыню обнаружили в регионе Саккара. Известно, что она принадлежит высокопоставленному жрецу, жившему во времена пятой династии фараонов Древнего Египта.

По предположениям археологов, захоронение ни разу не грабили и оно сохранилось до наших дней в аутентичном виде.

Высота гробницы составляет 3 м, а длина - около 10 м. Стены украшены фресками, изображающими жреца и его семью.

В Саккаре находится один из крупнейших известных некрополей Египта.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать