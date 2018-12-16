В Египте нашли уникальную гробницу возрастом 4,4 тысячи лет

16 декабря, 2018, 22:27

Археологи обнаружили в Египте уникальную неразграбленную гробницу, возраст которой составляет 4,4 тыс. лет

Об этом сообщает BBC News .

Древнюю святыню обнаружили в регионе Саккара. Известно, что она принадлежит высокопоставленному жрецу, жившему во времена пятой династии фараонов Древнего Египта.

По предположениям археологов, захоронение ни разу не грабили и оно сохранилось до наших дней в аутентичном виде.

Высота гробницы составляет 3 м, а длина - около 10 м. Стены украшены фресками, изображающими жреца и его семью.

В Саккаре находится один из крупнейших известных некрополей Египта.

Take a look inside the tomb of an Egyptian high priest which has remained untouched for 4,400 years



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