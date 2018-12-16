Умер первый ректор Налоговой академии Мельник
Об этом передает УНИАН .
Отмечается, что он умер от двусторонней пневмонии в киевской больнице "Феофания".
В то же время знакомый умершего, адвокат Игорь Черезов, написал, что у Мельника были проблемы с сердцем.
"Сердце не выдержало... Он так мечтал об окончании многолетних судебных исков", - отметил адвокат.
Справка
СМИ называли Мельника близким к Николаю Азарову и к еще одному известному ирпинчанину, трижды генеральному прокурору Святославу Пискуну.
Его дважды отстраняли от должности ректора. После второго увольнения он уже не возобновился.
Депутат был в эпицентре многих скандалов - от предвыборных (незаконная агитация студентов в пользу Виктора Януковича еще во время Оранжевой революции и т.д.) до коррупционных, а также земельных, строительных и даже сексуальных (в сети было видео с тем, как он якобы договаривается со студенткой по поводу погашения ее академической задолженности довольно необычным способом).
Находился под следствием, имел судебные дела.
Некоторое время жил у дочери в Калифорнии (США), затем вернулся в Украину. Последние годы жил в селе Дмитровка Киево-Святошинского района Киевской области.
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