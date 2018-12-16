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Умер первый ректор Налоговой академии Мельник


фото: obozrevatel.com
Бывший ректор расположенного в городе Ирпене Киевской области Национального университета государственной фискальной службы Украины (в прошлом - Налоговая академия), бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Петр Мельник умер в Киеве в воскресенье, 16 декабря, в возрасте 61 года

Об этом передает УНИАН .

Отмечается, что он умер от двусторонней пневмонии в киевской больнице "Феофания".

В то же время знакомый умершего, адвокат Игорь Черезов, написал, что у Мельника были проблемы с сердцем.

"Сердце не выдержало... Он так мечтал об окончании многолетних судебных исков", - отметил адвокат.

Справка

СМИ называли Мельника близким к Николаю Азарову и к еще одному известному ирпинчанину, трижды генеральному прокурору Святославу Пискуну.

Его дважды отстраняли от должности ректора. После второго увольнения он уже не возобновился.

Депутат был в эпицентре многих скандалов - от предвыборных (незаконная агитация студентов в пользу Виктора Януковича еще во время Оранжевой революции и т.д.) до коррупционных, а также земельных, строительных и даже сексуальных (в сети было видео с тем, как он якобы договаривается со студенткой по поводу погашения ее академической задолженности довольно необычным способом).

Находился под следствием, имел судебные дела.

Некоторое время жил у дочери в Калифорнии (США), затем вернулся в Украину. Последние годы жил в селе Дмитровка Киево-Святошинского района Киевской области.

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