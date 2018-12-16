Умер общественный деятель Игорь Коцюруба

16 декабря, 2018, 19:04

На Львовщине на 54-м году жизни умер общественный деятель, волонтер и активный участник Революции Достоинства Игорь Коцюруба

Об этом сообщает photo-lviv.in.ua .

Игорь Коцюруба был украинским общественным деятелем, сопредседателем "Революции на граните", председателем студенческого братства Львовского политехнического института в 1989-1990 годах, секретарем студенческого братства Львова в 1990-1991 годах.

С начала Революции Достоинства Игорь Коцюруба был активным ее участником. С начала АТО и до последних дней на волонтерских началах помогал армии, на его счету множество волонтерских поездок на Восток.

Во Львове Игорь Коцюруба в качестве общественного деятеля активно боролся с коррупцией.