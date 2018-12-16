Украинский футболист Малиновский забил невероятный гол в Бельгии

16 декабря, 2018, 22:05

Гол украинского полузащитника Руслана Малиновского помог "Генку" победить в чемпионате Бельгии

Малиновский отличился забитым голом в матче 19-го тура чемпионата Бельгии с "Остенде". Украинский хавбек открыл счет в матче на 33-й минуте, мощным дальним ударом из-за пределов штрафной.

В нынешнем сезоне это 8-й гол Малиновского в чемпионате Бельгии, также он отдал 5 результативных передач.

"Генк" победил "Остенде" 2:0, набрал 42 очка и продолжает лидировать в чемпионате Бельгии. Ближайших преследователей - "Брюгге" и "Антверпен" - команда Малиновского опережает на 7 очков.