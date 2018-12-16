Ученые нашли уникальную экосистему на дне океана. Что в ней такого
Об этом пишет Science Alert.
Экосистема получила название Jaich Maa - она расположена в бассейне Пескадеро в южной части Калифорнийского залива. Живые организмы в этом районе живут вблизи гидротермальных источников.
Справка: гидротермальные источники (жерла) - это небольшие трещины в морском дне, из которых исходит вулканическое тепло. На дне таких участков много питательных веществ, способствующих разнообразию морской флоры и фауны.
Температура воды, которая выбрасывается из геотермальных источников, составляет около 287°С. При этом температура окружающей воды составляет около 2°С - этот контраст создает особый эффект - визуальную схожесть с жидким металлом.
Именно эта особенность и "назвала" местность - Jaich Maa. На языке древних коренных жителей Мексики, которые жили вблизи, это означает "жидкий металл".
В ходе исследования новой экосистемы обнаружили несколько ранее неизвестных науке организмов и простейших, которые до этого встречались только в других частях океана.
Новая экосистема - вовсе не гостеприимная среда для людей, которые должны были бы бороться с недостатком кислорода, океаническим давлением и экстремальными температурами. Лишь в последние годы достижения в области робототехники позволили детально изучить такие сложные подводные условия.
Для исследования жерла ученые выбрали современную подводную робототехнику с возможностью картографирования морского дна и дистанционного управления. Работы помогли ученым сделать уникальные кадры и изучить близлежащих жителей.
"Используя подводную робототехнику для картирования морского дна в сочетании с дистанционно управляемыми транспортными средствами, научная группа смогла в интерактивном режиме исследовать и отбирать животных, микробы, камни и отложения", - говорит Дэвид Керсс с MBARI.
"Благодаря этому исследованию мы нашли виды, которые, как мы считали, не могут жить в гидротемальних водах. Например, морские анемоны, которые часто встречаются в других частях океана, отлично прижились в насыпях кальцита", - объясняют ученые.
Особенно хорошо в этих местах прижились трубчатые черви Oasisia, морские анемоны и многощетинковые черви синего цвета.
Сейчас авторы работы будут заниматься описанием новых видов и внесением их в официальный каталог морских обитателей. Также новые данные позволили узнать, что под дном бассейна Пескадеро находится большой поток магмы, который также требует дальнейшего изучения.
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