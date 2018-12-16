 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ученые нашли уникальную экосистему на дне океана. Что в ней такого

Ученые обнаружили в океане на глубине 3800 метров экосистему, расположенную вблизи гидротермальных источников. В ней живут организмы, которые, как считалось, не могут выживать в подобных условиях

Об этом пишет Science Alert.

Экосистема получила название Jaich Maa - она расположена в бассейне Пескадеро в южной части Калифорнийского залива. Живые организмы в этом районе живут вблизи гидротермальных источников.

Справка: гидротермальные источники (жерла) - это небольшие трещины в морском дне, из которых исходит вулканическое тепло. На дне таких участков много питательных веществ, способствующих разнообразию морской флоры и фауны.

Температура воды, которая выбрасывается из геотермальных источников, составляет около 287°С. При этом температура окружающей воды составляет около 2°С - этот контраст создает особый эффект - визуальную схожесть с жидким металлом.

Именно эта особенность и "назвала" местность - Jaich Maa. На языке древних коренных жителей Мексики, которые жили вблизи, это означает "жидкий металл".

В ходе исследования новой экосистемы обнаружили несколько ранее неизвестных науке организмов и простейших, которые до этого встречались только в других частях океана.

Новая экосистема - вовсе не гостеприимная среда для людей, которые должны были бы бороться с недостатком кислорода, океаническим давлением и экстремальными температурами. Лишь в последние годы достижения в области робототехники позволили детально изучить такие сложные подводные условия.

Для исследования жерла ученые выбрали современную подводную робототехнику с возможностью картографирования морского дна и дистанционного управления. Работы помогли ученым сделать уникальные кадры и изучить близлежащих жителей.

"Используя подводную робототехнику для картирования морского дна в сочетании с дистанционно управляемыми транспортными средствами, научная группа смогла в интерактивном режиме исследовать и отбирать животных, микробы, камни и отложения", - говорит Дэвид Керсс с MBARI.

"Благодаря этому исследованию мы нашли виды, которые, как мы считали, не могут жить в гидротемальних водах. Например, морские анемоны, которые часто встречаются в других частях океана, отлично прижились в насыпях кальцита", - объясняют ученые.

Особенно хорошо в этих местах прижились трубчатые черви Oasisia, морские анемоны и многощетинковые черви синего цвета.

Сейчас авторы работы будут заниматься описанием новых видов и внесением их в официальный каталог морских обитателей. Также новые данные позволили узнать, что под дном бассейна Пескадеро находится большой поток магмы, который также требует дальнейшего изучения.

  • Исследовав образцы льда из Северного Ледовитого океана ученые обнаружили в некоторых глыбах более 12 тысяч микрочастиц пластика на литр льда. Всего в ней нашли 17 видов искусственных материалов.
  • Британский дайвер Дело Хорнер снял на камеру погружение в Индийский океан у острова Нуса Пенида, недалеко от побережья индонезийского туристического курорта Бали, однако вместо ожидаемых скоплений скатов и других рыб обнаружил огромное скопление пластиковых отходов.
  • Испанские экологи обнаружили в желудке мертвого 10-метрового кашалота, которого выбросило на берег страны, более 29 килограммов пластика . Он умер, потому что не смог переварить мусор. А японские ученые нашли и улучшили бактерию, уничтожающую пластик за несколько дней.
  • Исследование, проведенное на основании 25 лет спутниковой съемки, установило, что уровень мирового океана поднимается не на стабильные 3 мм в год, как это предполагалось ранее.
  • Таяние крупнейших ледников из-за климатических изменений может катастрофически подействовать на береговую линию и прибрежные города. Специалисты Принстонского и Колумбийского университетов (США) предложили геоинженерное решение этой проблемы - просто построить стену вокруг тающих глыб. Но одобрят ли такой проект, остается непонятным
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать