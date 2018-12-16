Трамп рассматривает возможность экстрадиции оппозиционера Гюлена, - министр иностранных дел Турции

16 декабря, 2018, 21:29

Министр иностранных дел Турции Мевлут Чавошоглу заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть возможность экстрадиции оппозиционера Фетуллаха Гюлена

Об этом сообщает "Голос Америки" .

Чавошоглу сказал в интервью телеканалу CNBC, что во время встречи на полях саммита Большой двадцатки в Аргентине Трамп сказал, что США "работают над вопросом экстрадиции Фетуллаха Гюлена и других лиц".

Бывший соратник президента Реджепа Тайипа Эрдогана 77-летний Гюлен уже более 20 лет живет в восточном штате Пенсильвания. Вашингтон до сих пор отклонял требования Эрдогана вернуть Гюлена на родину, где он предстанет перед судом по обвинению в организации и управлении попыткой военного переворота. Сам Гюлен эти обвинения отвергает. В прошлом месяце президент Трамп сказал, что не выдаст Гюлена Турции.

Между тем, на прошлой неделе Эрдоган заявил, что начнет новую кампанию за рубежом, направленную против финансов поклонников Гюлена.

"Я недавно увидел невероятное расследования со стороны ФБР относительно избежания организациями Гюлена уплаты налогов", - заявил Чавошоглу. ФБР отказалось комментировать заявления о возможном расследование против лиц и организаций, связанных с Гюлена.