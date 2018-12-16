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Путин отказался общаться по Керченскому инциденту, потому что ему нечего было сказать, - Порошенко

Путин не ожидал, что Украине удастся быстро собрать доказательства российской агрессии, заявил президент Украины

Об этом президент Петр Порошенко в воскресенье, 16 декабря, заявил на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

Порошенко, отвечая на вопрос об освобождении заложников на Донбассе пояснил, что нежелание Путина общаться касается как этого вопроса, так и ситуации с российской агрессией в Керченском проливе.

"Когда во время акта агрессии (в Керченском проливе, - ред.) я пытался пообщаться с Путиным, то он отказался не потому, что как он объяснил "в Украине идет избирательный процесс". Он отказался, потому что ему нечего сказать. Вся правда полностью на стороне Украины", - сказал президент.

По его словам, Путин не ожидал, что Украине удастся быстро собрать доказательства российской агрессии, начиная от спутниковых снимков и заканчивая радиоперехватом разговоров. Поэтому президент России отказался от разговора.

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