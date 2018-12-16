Путин отказался общаться по Керченскому инциденту, потому что ему нечего было сказать, - Порошенко
Об этом президент Петр Порошенко в воскресенье, 16 декабря, заявил на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .
Порошенко, отвечая на вопрос об освобождении заложников на Донбассе пояснил, что нежелание Путина общаться касается как этого вопроса, так и ситуации с российской агрессией в Керченском проливе.
"Когда во время акта агрессии (в Керченском проливе, - ред.) я пытался пообщаться с Путиным, то он отказался не потому, что как он объяснил "в Украине идет избирательный процесс". Он отказался, потому что ему нечего сказать. Вся правда полностью на стороне Украины", - сказал президент.
По его словам, Путин не ожидал, что Украине удастся быстро собрать доказательства российской агрессии, начиная от спутниковых снимков и заканчивая радиоперехватом разговоров. Поэтому президент России отказался от разговора.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
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